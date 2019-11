Un altro membro del cast di Aquaman ha confermato il suo ritorno per il sequel, stiamo ovviamente parlando di Patrick Wilson.

Intervistato dal The Hollywood Reporter, Patrick Wilson si è ritrovato a rispondere ad alcune domande relative ad Aquaman 2. L'attore ha cercato chiaramente di non rivelare nulla sulla possibile trama, ma nello stesso tempo ha però confermato che ci sarà ancora spazio per il suo Re Orm.

Nel finale di Aquaman, infatti, Arthur Curry e Orm si sono ripromessi di parlare della loro faida familiare quando i tempi saranno maturi, ed evidentemente nel sequel i tempi saranno molto maturi.

La riconferma di Patrick Wilson arriva giusto un mese dopo quella di un altro attore, ossia Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta). Chi altro tornerà per il sequel?

Aquaman 2

Aquaman 2 sarà sceneggiato da David Leslie Johnson-McGoldrick. La regia sarà nuovamente affidata a James Wan.

Nel cast Jason Momoa, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Patrick Wilson.

Il film arriverà al cinema il 16 dicembre 2022.