L'attore Mark Wahlberg pare che alla fine reciterà in Uncharted, ma assolutamente non nel ruolo del protagonista.

Per anni accostato al ruolo centrale di Nathan Drake, l'attore Mark Wahlberg è ad un passo dal prestare il proprio volto a Sully, amico più anziano del protagonista nei videogames. L'attore è stato collegato al ruolo di Drake per anni, entrando nel progetto anche in veste di produttore, ma alla fine, dopo il forfait dei tanti registi ingaggiati dalla Sony, l'accordo svanì, con lo studios che si è rivolto negli ultimi tempi su Tom Holland.

Secondo l'aggiornamento riportato in rete da SuperHeroHype, le trattative dovrebbero presto andare a buon fine.

Uncharted

Uncharted sarà diretto da Travis Knight.

La sceneggiatura è passata nelle mani di Joe Carnahan, David Guggenheim e Eric Warren Singer. L'ultima bozza è passata per le mani di Art Marcum & Matt Holloway e Rafe Judkins.

Nel cast Tom Holland.

Nelle sale Usa dal 18 dicembre 2020.