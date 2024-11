Dal 9 all’11 dicembre prossimo Nexo Studios porterà in sala l’anime evento “Overlord – Il Film: Capitolo del Santo Regno“.

Dopo il debutto nelle sale americane – distribuito da Crunchyroll – avvenuto lo scorso weekend, e che ha prodotto un incasso di 1,16 milioni di dollari, l’anime ispirato al manga omonimo firmato da Kugane Maruyama si appresta ad esordire anche nei nostri cinema, ma solo per tre giorni, ossia dal 9 all’11 dicembre 2024.

Overlord – Il Film: Capitolo del Santo Regno racconterà gli eventi successivi alla quarta stagione della serie anime, adattando tra l’altro la dodicesima e la tredicesima light novel di Kugane Maruyama. Questa di seguito è la sinossi ufficiale:

“La trama ci conduce nel Santo Regno di Roble, governato dalla santa regina Calca, protetto da alte mura che hanno a lungo garantito a tutte le sue terre un’epoca di pace. Tuttavia, la comparsa improvvisa del re demone Jaldabaoth e l’invasione da parte dell’esercito semiumano, sgretolano ogni tranquillità. Anche se il Santo Regno raduna le sue truppe per lanciare il contrattacco sotto la guida della capo paladina Remedios e della capo sacerdotessa Kelart, le sue forze non riescono a colmare la schiacciante differenza di potenza con Jaldabaoth e presto il regno si trova sull’orlo del collasso. In cerca della forza per contrastare Jaldabaoth, Remedios chiede aiuto al Regno dello Stregone Ainz Ooal Gown, uno stato di mostri eteromorfi governato da un non-morto, ciò che gli abitanti del Santo Regno detestano più di ogni altra cosa…”

La serie anime è partita nel 2015 con una prima stagione di 13 episodi, la seconda è andata in onda dal gennaio all’aprile del 2018, la terza è stata lanciata nel luglio del 2018 mentre la quarta nel luglio del 2022. Sono tutte disponibili gratuitamente sulla piattaforma digitale Prime Video.

La regia di Overlord – Il Film: Capitolo del Santo Regno è stata curata da Naoyuki Itou, così la sceneggiatura; Yukie Sugawara è stato co-sceneggiatore. Fumiyuki Go è nuovamente il direttore del suono, presso Bit Grooove Promotion e Shūji Katayama di Team-MAX torna a comporre la colonna sonora. Le animazioni, inoltre, sono state curate da Madhouse.

Tra i doppiatori italiani dell’anime Overlord spiccano i nomi di Maurizio Merluzzo, Debora Magnaghi, Massimo Triggiani, Giulia Maniglio e Katia Sorrentino.

