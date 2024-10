Outlast | Lionsgate produrrà il film ispirato al videogame

Lionsgate, lo studio dietro il grande successo di Saw, porterà sul grande schermo una versione live action di Outlast, la saga videoludica horror di successo.

Secondo l’aggiornamento proveniente in esclusiva da Bloody Disgusting, la Lionsgate collaborerà a stretto contatto con Red Barrels, lo studio dietro il successo della saga videoludica in questione. Il produttore Roy Lee (It, Barbarian, Late Night with the Devil) si occuperà di produrre, mentre JT Petty (The Burrowers, Hellbenders) sarà impegnato in cabina di sceneggiatura.

Petty sul progetto ha dichiarato: “Red Barrels ha spinto i limiti dell’horror nei giochi per più di un decennio, e l’espansione dell’universo di Outlast nel film è un’incredibile opportunità per immergerci più a fondo nei personaggi e negli assassini che amiamo“.

“Quando Outlast è stato lanciato nel 2012, ha cambiato il panorama dei giochi horror, stabilendo un nuovo standard per l’immersione nel genere“, ha affermato Roy Lee. “La sua profonda tradizione emergente ha fornito una base perfetta per creare un film che approfondisce gli orrori psicologici e fisici al centro del franchise. Sono entusiasta di dare vita a questo mondo unico sia per i nuovi spettatori che per i fan più accaniti della serie“.

“Come fan sfegatati dell’horror in ogni medium, noi di Red Barrels siamo grandi ammiratori del lavoro di Roy Lee e della Lionsgate. I film horror vecchi e nuovi hanno avuto un impatto innegabile sul nostro franchise nel corso degli anni, e avere ora l’opportunità di lavorare a un film di Outlast con vere leggende dell’horror è un sogno, o dovrei dire, un incubo, che si avvera“, queste invece le parole di David Chateauneuf , co-fondatore e direttore creativo di Red Barrels.

Outlast, la saga videoludica

[via Wikipedia] Outlast è un videogioco survival, horror-psicologico del 2013, sviluppato e pubblicato da Red Barrels, una compagnia indipendente fondata da persone precedentemente coinvolte nello sviluppo di videogiochi celebri quali Prince of Persia, Assassin’s Creed, Splinter Cell e Uncharted.

Il videogioco è stato pubblicato il 4 settembre 2013 per Microsoft Windows, il 4 e il 5 febbraio 2014, rispettivamente in Nord America e in tutto il mondo, per PlayStation 4, il 19 giugno 2014 per Xbox One e il 31 marzo 2015 per macOS e Linux. Inoltre è uscita una versione per Nintendo Switch il 27 febbraio 2017, il suo successore Outlast 2, è invece uscito il 27 marzo 2017. Il 6 maggio 2014 è stato distribuito per Microsoft Windows e PlayStation 4 il contenuto scaricabile Outlast: Whistleblower, un DLC che si svolge in contemporanea al gioco principale.

Il protagonista è Miles Upshur, un giornalista freelance che, dopo aver ricevuto una soffiata via e-mail da un misterioso whistleblower riguardo al manicomio di Mount Massive, decide di indagare sui fatti che accadono in questo luogo per portare alla luce la verità.

