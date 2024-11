Sono partite ufficialmente le prevendite per Oceania 2, l’atteso nuovo film animato targato Walt Disney Animation.

La nuova emozionante avventura al cinema di Vaiana ed i suoi amici è sempre più vicina, e per l’occasione sul sito ufficiale del film animato è già possibile prenotare i propri ticket. Inoltre, Disney ha anche diffuso un breve estratto dalla colonna sonora di Oceania 2, con un occhio particolare a “Il Nostro Posto è Qui“, il brano cardine della suddetta.

Oceania 2 sarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 27 novembre 2024, a questo nostro indirizzo è possibile riapprezzare il trailer ufficiale.

Oceania 2 | Note di produzione

Oceania 2 è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy® Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa’i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. Jared Bush e Miller sono gli sceneggiatori del film, i produttori esecutivi sono Jennifer Lee, Bush e Johnson.

Oltre ad Auli‘i Cravalho (Vaiana) e Dwayne Johnson (Maui), il cast di voci della versione originale include la star Rachel House (Nonna Tala), Temuera Morrison (Chief Tui) e Nicole Scherzinger (Sina), insieme a Hualālai Chung, David Fane e Rose Matafeo che prestano la loro voce rispettivamente a Moni, Kele e Loto, i nuovi membri dell’equipaggio di Vaiana. Fanno parte delle voci originali del film anche Awhimai Fraser, voce del nuovo misterioso personaggio Matangi; Gerald Ramsey che interpreta l’antenato di Vaiana, Tautai Vasa; e Khaleesi Lambert-Tsuda che presta la propria voce all’adorante e adorabile sorellina di Vaiana, Simea.

La Trama: Vaiana e Maui sono pronti per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.

