Il mese di dicembre è finalmente arrivato, ed il colosso dello streaming Netflix ha rivelato in queste ore la lista delle novità, tra film e delle serie tv.

Tra gli eventi più importanti del mese di dicembre per Netflix spicca, senza alcun dubbio, il lancio della seconda stagione di Squid Game, la serie tv coreana seguitissima in tutto il mondo, che tra l’altro ha ispirato una serie reality giunta oramai alla sua seconda edizione. Tra i film più attesi, invece, citiamo Il Treno dei Bambini di Cristina Comencini, ma anche Carry-On, il thriller d’azione diretto da Jaume Collet-Serra con Taron Egerton.

Ma diamo una lettura alla lista integrale delle novità in arrivo.

Netflix | Film e Serie tv in arrivo a Dicembre 2024

Film Originali

La bella addormentata (Princesa Adormecida) | 3 Dicembre

Il Treno dei Bambini | 4 Dicembre

That Christmas | 4 Dicembre

Storia di Maria (Mary) | 6 Dicembre

Una mamma senza freni (Campamento con mamá) | 6 Dicembre

Carry-On | 13 Dicembre

Disaster Holiday | 13 Dicembre

Ferry 2 | 20 Dicembre

Umjolo: Day Ones | 20 Dicembre

The Six Triple Eight | 20 Dicembre

Anime

BEASTARS S3 Parte 1 | 5 Dicembre

Serie Originali

Tomorrow and I (miniserie) | 4 Dicembre

Mothers of Penguins | 4 Dicembre

Black Doves | 5 Dicembre

Echoes of the Past | 6 Dicembre

Cent’anni di solitudine (Cien años de soledad) S1 | 11 Dicembre

La Palma (miniserie) | 12 Dicembre

No Good Deed | 12 Dicembre

Siviglia 1992 | 13 Dicembre

El niñero S2 | 18 Dicembre

Virgin River S6 | 19 Dicembre

Squid Game S2 | 26 Dicembre

Contenuti non originali

Little Dixie | 1 Dicembre

Mercy | 1 Dicembre

La recluta | 2 Dicembre

7 Ore per Farti Innamorare | 5 Dicembre

Transformers: Il risveglio | 8 Dicembre

Missing | 9 Dicembre

North Country – Storia di Josey | 11 Dicembre

Scent of Woman – Profumo di Donna | 11 Dicembre

Harry Potter e la pietra filosofale | 14 Dicembre

Harry Potter e la camera dei segreti | 14 Dicembre

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban | 14 Dicembre

Harry Potter e il calice di fuoco | 14 Dicembre

Harry Potter e l’Ordine della Fenice | 14 Dicembre

Harry Potter e il principe mezzosangue | 14 Dicembre

Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 | 14 Dicembre

Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2 | 14 Dicembre

Terminator – Destino Oscuro | 15 Dicembre

Parenthood | 15 Dicembre

Espiazione | 15 Dicembre

Austin Powers – Il controspione | 18 Dicembre

Tre di troppo | 18 Dicembre

Three Kings | 22 Dicembre

Il domani tra di noi | 23 Dicembre

Nata per Te | 25 Dicembre

Shazam! Furia degli Dei | 26 Dicembre

Documentario

The Only Girl in the Orchestra: la storia di Orin O’Brien | 4 Dicembre

Hayao Miyazaki e l’airone | 6 Dicembre

La voce di Makayla: una lettera al mondo (Makayla’s Voice: A Letter to the World) | 11 Dicembre

Julia’s Stepping Stones: la storia di Julia Reichert | 18 Dicembre

Mostruosamente Villaggio | 23 Dicembre

Avicii – I’m Tim | 31 Dicembre

Avicii – My Last Show | 31 Dicembre

Animazione

Jentry Chau contro il regno dei demoni (Jentry Chau vs the Underworld) | 5 Dicembre

Il principe dei draghi S7 | 19 Dicembre

