Il colosso digitale Netflix è pronto ad offrire anche per il mese di agosto importanti novità in catalogo, tra queste le nuove stagione di Lucifer e The Rain.

Se il lancio della seconda attesa stagione di The Umbrella Academy è da considerare il finale da paura messo in preventivo per il mese di luglio (31 luglio), le nuove stagioni di Lucifer e The Rain sono senza dubbio le portate principali tenute da parte per agosto.

Dopo un lungo tira e molla con il cast per il rinnovo "ultimo" relativo alla sesta stagione, Lucifer approda su Netflix il prossimo 21 agosto, si tratterà però della prima delle due parti in programma. Per The Rain si tratterà di finale di serie, mentre la sorpresa è senza dubbio riservata a Project Power, lo sci-fi ad alto budget con Jamie Foxx.

Ma diamo uno sguardo alla lista completa.

NOVITA' AGOSTO 2020

FILM ORIGINALI

4 agosto - MALIBU' RESCUE: UNA NUOVA ONDA

7 agosto - BERLIN, BERLIN: LOLLE ON THE RUN

7 agosto - WORK IT

13 agosto - UN'ESTATE CON SOFIA

14 agosto - PROJECT POWER

21 agosto - L'ULTIMO COLPO DI MAMMA

28 agosto - ORIGINI SEGRETE

FILM

1 agosto - AL VERTICE DELLA TENSIONE

1 agosto - BASIC INSTINCT

1 agosto - DELITTO PERFETTO

1 agosto - DUPLICITY

1 agosto - IL RITMO DEL SUCCESSO

1 agosto - IL ROMPISCATOLE

1 agosto - LA FEBBRE DEL SABATO SERA

1 agosto - LAST VEGAS

1 agosto - RANSOM - IL RISCATTO

1 agosto - SCRIVIMI UNA CANZONE

1 agosto - CAMBIA LA TUA VITA CON UN CLICK

1 agosto - SPONGEBOB - FUORI DALL'ACQUA

4 agosto - LA MUMMIA (2017)

8 agosto - FREDDY VS. JASON

8 agosto - SE DIO VUOLE

11 agosto - HOTEL TRANSYLVANIA

11 agosto - THE LEGEND OF TARZAN

18 agosto - VENOM

25 agosto - LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT

31 agosto - SEARCHING

SERIE TV ORIGINALI

5 agosto - UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT: KIMMY VS IL REVERENDO

6 agosto - THE RAIN, Stagione 3

7 agosto - ALTO MARE, Stagione 3

7 agosto - THE NEW LEGENDS OF MONKEY, Stagione 2

12 agosto - GREENLEAF, Stagione 5

14 agosto - 3%, Stagione 4

14 agosto - DIRTY JOHN, Stagione 2

14 agosto - LA RAPINA DEL SECOLO, Stagione 1

14 agosto - TEENAGE BOUNTY HUNTERS, Stagione 1

15 agosto - RITA, Stagione 5

16 agosto - IT'S OKAY TO NOT BE OKAY, Stagione 1

20 agosto - BIOHACKERS, Stagione 1

21 agosto - LUCIFER, Stagione 5 (Parte 1)

25 agosto - TRINKETS, Stagione 2

26 agosto - DO DO SOL SOL LA LA SOL, Stagione 1

28 agosto - COBRA KAI, Stagioni 1 e 2

SERIE TV

1 agosto - GOTHAM, Stagione 5

1 agosto - L'ATTERRAGGIO PERFETTO, Stagione 1

ANIME E ANIMAZIONE

1 agosto - SUPER MONSTERS: LA NUOVA CLASSE, Stagione 1

1 agosto - TALKING TOM AND FRIENDS, Stagione 2

4 agosto - GO! GO! CORY CARSON: CAMPO ESTIVO

6 agosto - THE SEVEN DEADLY SINS, Stagione 4

7 agosto - I MAGHI: I RACCONTI DI ARCADIA, Miniserie

7 agosto - IL MAGICO SCUOLABUS RIPARTE: DESTINAZIONE SPAZIO!

7 agosto - PAROLE IN FESTA: CANZONI, Stagione 1

14 agosto - GLI OCTONAUTI E LE GROTTE DI SAC ACTUN

14 agosto - IL MIO NOME E' IMPAVIDO

17 agosto - GLI ACCHIAPPAGLITCH, Stagione 2

20 agosto - GREAT PRETENDER, Stagione 1

21 agosto - HOOPS, Stagione 1

21 agosto - ALIEN TV, Stagione 1

27 agosto - AGGRETSUKO, Stagione 3

DOCUMENTARI