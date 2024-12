Mr. Morfina | Jack Quaid ha un bizzarro potere nel trailer

Paramount Pictures ha diffuso il trailer italiano di Mr. Morfina, il bizzarro action movie con protagonista Jack Quaid.

Impegnato sul set dell’ultima stagione di The Boys, il lanciatissimo “figlio d’arte” hollywoodiano nel film diretto da Dan Berk & Robert Olsen interpreta Nathan Caine, un uomo assolutamente normale tranne per la sua “particolare dote”, ossia non prova nessun dolore fisico. La sua dote diventa fondamentale quando la sua fidanzata viene rapita durante una rapina in banca.

Mr. Morfina è stato scritto da Lars Jacobson, e diretto da Dan Berk & Robert Olsen. Nel cast spazio per Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh, Lou Beatty Jr., Van Hengst, Conrad Kemp e Jacob Batalon. La Trama Ufficiale recita:

Nate (Jack Quaid) è un uomo comune con un dono unico: non sente dolore. Quando la ragazza dei suoi sogni (Amber Midthunder) viene rapita, questa peculiarità diventa la sua arma più potente per salvarla. Nel 2025 solo al cinema.

Il film approderà nelle sale italiane nel corso del 2025.

Mr. Morfina | Il Trailer Italiano

