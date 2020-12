E’ morto Hugh Keays-Byrne, fu Toecutter e Immortan Joe nella saga Mad Max

L’attore britannico, naturalizzato australiano, Hugh Keays-Byrne è morto all’età di 73 anni. In molti lo ricordano come Toecutter e Immortan Joe nella saga Mad Max.

Ad annunciare la morte dell’attore è stato il regista Ted Geoghean sottolineando con le sue parole pregi e virtù di un attore poco considerato dalla grande Hollywood, ma capace di interpretare due personaggi divenuti icone assolute come Toecutter e Immortan Joe, rispettivamente i villain di Interceptor e Mad Max: Fury Road.

Oltre ad apparire nei due celebri sci-fi movie di George Miller, l’attore britannico si è infatti distinto sia come attore teatrale che nel cast di film come Dove sognano le formiche verdi di Werner Herzog, Giochi di morte di David Webb Peoples, ma anche in Sleeping Beauty di Julia Leigh. Nel mondo delle serie tv ha fatto apparizioni in Five Mile Creek, Moby Dick e Farscape.

A noi piace ricordarlo così.