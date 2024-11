Mortal Kombat 2 | Il film ha ottenuto il rating R-Rated

Il film Mortal Kombat 2 uscirà nelle sale USA tra poco meno di un anno, ma intanto ha ottenuto dalla MPAA il rating R-Rated (vietato ai minori).

Così come accaduto per il primo film, anche Mortal Kombat 2 potrà contare sul tanto agognato dai fan R-Rated. Le motivazioni offerte a riguardo sono (via Bloody Disgusting): “violenza sanguinosa e violenza violenta, e linguaggio scurrile“. A cambiare pertanto sono le sole motivazioni, nel primo film di fatto sono state: “violenza sanguinaria e linguaggio forte in tutto, e alcuni riferimenti volgari“.

Cosa cambia allora? Beh, facile pensare, a questo punto, che le mitiche “Brutality” saranno parte integrante del film, così come le più classiche “Fatality“. Ci sarà da divertirsi!

Non resta che attendere il rilascio del primo trailer!

Mortal Kombat 2 | Note di Produzione

Il film sarà diretto da Simon McQuoid, così come il primo capitolo, con la sceneggiatura firmata da Jeremy Slater. I produttori di sono James Wan e Michael Clear di Atomic Monster e Todd Garner di Broken Road Productions. Anche McQuoid ed E. Bennett Walsh stanno producendo.

Nel cast torneranno Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Lord Raiden), Mehcad Brooks (Jax), Ludi Lin (Liu Kank), Chin Han (Shang Tsung), Joe Taslim (Bi-Han e Sub-Zero), Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi e Scorpion), Max Huang (Kung Lao). Tra le nuove aggiunge, Karl Urban (Johnny Cage), Tati Gabrielle (Jade), Adeline Rudolph (Kitana), Martyn Ford (Shao Kahn), Desmond Chiam (King Jerrod), Ana Thu Nguyen (Sindel), Damon Herriman (Quan Chi).

Warner Bros e New Line Cinema porteranno il film al cinema dal 24 ottobre 2025.

Correlati