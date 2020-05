A Michael Bay la produzione dell'action Armored

In attesa di rivederlo dietro la macchina da presa, Michael Bay prenderà presto parte alla produzione di un action dal titolo Armored.

Il film sarà tratto da un audio-libro di prossima uscita firmato da Mark Greaney. Con quella di Bay si profila anche una partecipazione di Sony Pictures ed Erwin Stoff della 3 Arts. Deadline non ha accennato ad altri informazioni relative allo sviluppo.

L'audio-libro Armored mette al centro dell'attenzione la storia di un appaltatore della sicurezza ad alto rischio che soffre per alcune vecchie ferite, sia fisiche che mentali. Con riluttanza l'uomo accetta di occuparsi di un lavoro che lo vede scortare un convoglio pesantemente armato che trasporta dei delegati delle Nazioni Unite attraverso il “Paese del cartello” del Messico. In cima alla “Devil’s Spine” della Sierra Madre la missione si trasforma in una lotta disperata per la sopravvivenza mentre la polizia corrotta, bande rivali e un nemico interno cercano di distruggere il piccolo corteo prima che ci siano frutti dai colloqui di pace.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.