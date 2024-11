Mazzetti (ANEC) al Consiglio Superiore Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura

Condividiamo il comunicato stampa che annuncia la nuova nomina di Mario Mazzetti (ANEC):

Con Decreto del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, datato 18 ottobre 2024, il Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo è integrato con la nomina di Mario Mazzetti.

Mazzetti, funzionario direttivo dell’ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema, è uno dei tre membri scelti dal Ministro sulla base della rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

Mario Mazzetti

“Per l’ANEC”, ha dichiarato il Presidente Mario Lorini, “è una doppia soddisfazione avere nuovamente un proprio rappresentante all’interno del massimo organo consultivo del Ministro della Cultura, a supporto dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche di settore, dopo il doppio mandato negli anni scorsi di Carlo Bernaschi”.

“La nomina di Mazzetti”, prosegue Lorini, “è il riconoscimento della sua lunga esperienza e conoscenza del settore, con la partecipazione attiva alle fasi cruciali dell’evoluzione di un mercato sala in piena trasformazione; allo stesso tempo, riconosce la centralità dell’esercizio cinematografico all’interno dell’industria del cinema e dell’audiovisivo in Italia. Di questo non possiamo che essere grati al Ministro Giuli”.

