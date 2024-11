La candidata al Golden Globe “Jessica Alba” è l’ultima aggiunta al cast di Maserati: The Brothers, il film che racconterà le origini del famoso marchio automobilistico.

Deadline quest’oggi ha riferito che Jessica Alba nel film darà volto al personaggio “cardine” per la storia Sandra. Il suo ingaggio segue quello precedente di Andy Garcia, che interpreterà il signor Rossini, Anthony Hopkins, che darà volto ad un magnate italiano che ha finanzia la famiglia, e Michele Morrone, quest’ultimo nei panni di Alfieri Maserati.

Il produttore Andrea Iervolino ha commentato l’ingaggio dell’attrice così: “Jessica Alba è un’artista di notevole versatilità e presenza scenica. La sua capacità di portare autenticità a ogni ruolo che interpreta aggiunge una qualità unica a Maserati: The Brothers . Siamo certi che il suo contributo arricchirà questa storia di passione, sfide e innovazione italiana“.

Maserati: The Brothers sarà prodotto da Andrea Iervolino, con la sua nuova società di produzione The Andrea Iervolino Company, e diretto da Bobby Moresco, premio Oscar per Crash. Le riprese dovrebbero partire a fine novembre dal nostro paese.

Il marchio Maserati fu fondato nel 1914 in un garage nella città di Bologna da tre fratelli: Alfieri, Ettore ed Ernesto. Fin dai suoi albori, l’azienda, oggi nota per le auto di lusso, era legata al mondo delle corse automobilistiche. La prima vettura da Gran Premio della Maserati è quella che Alfieri Maserati stava guidando nella gara della Coppa Messina del 1927 quando ebbe un incidente quasi mortale. Alfieri morì qualche anno dopo all’età di 44 anni per le ferite riportate in quell’incidente. Nel 1937, i fratelli vendettero una quota di controllo dell’azienda che ora è di proprietà di Fiat.

