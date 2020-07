L'incontro con Trevor nella nuova clip di After 2

Leone Film Group ha diffuso in rete una nuova clip italiana da After 2, film in uscita dal prossimo 2 settembre.

La nuova clip mostra l'incontro "del tutto fortuito" tra la protagonista Tessa ed il giovane avvenente Trevor. Trovate il video in fondo alla pagina.

Ricordiamo che la saga letteraria AFTER è stata pubblicata successivamente in 30 paesi in tutto il mondo, e in Italia ha venduto 1.6 milioni di copie (Sperling & Kupfer).

AFTER 2

PRODUZIONE : Il film è stato diretto da Roger Kumble, e tratto dal best-seller mondiale di Anna Todd.

: Josephine Langford (Tessa Young) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott), ma anche Dylan Sprouse, Candice King, Max Ragone, Charlie Weber, Louise Lombard, Karimah Westbrook, Rob Estes. TRAMA : Dopo il successo del primo film, che nel 2019 ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano, il 2 settembre arriva nei cinema AFTER 2, sequel basato sul secondo capitolo dei romanzi best seller di Anna Todd, con protagonisti Josephine Langford (Tessa Young) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin Scott). Riuscirà l'amore a cancellare il passato? AFTER è la fortunata saga di libri di Anna Todd, nata online da una fanfiction, divenuta in poco tempo un impressionante fenomeno letterario young adult.

LA CLIP