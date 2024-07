Il Diavolo veste Prada: in arrivo il sequel con Meryl Streep

Il celebre cult dei primi anni duemila “Il Diavolo veste Prada” avrà un sequel, o almeno così sembrerebbe dalle ultime notizie più o meno confermate.

Deadline, infatti, ha affermato che un sequel è attualmente nelle prime fasi di sviluppo col titolo non ufficiale “The House of Mouse“, con la sceneggiatrice del film originale Aline Brosh McKenna riconfermata per scrivere il sequel ed il regista originale David Frankel in trattative per tornare.

Nonostante nessun dettaglio sulla trama sia stato al momento rivelato, la celebre fonte ha riportato sulle proprie pagine un report di Puck, nel quale viene ipotizzato che il sequel possa basarsi su una Miranda Priestly (Meryl Streep) costretta a fare i conti con il panorama mutevole del giornalismo cartaceo e con la potenziale fine della sua carriera. Il report aggiunge che nel sequel dovrebbe trovare spazio anche l’ex assistente Emily Charlton (Emily Blunt), diventata nel frattempo una dirigente di alto livello. Nessuna menzione, invece, sull’ipotetico ritorno di Anne Hathaway, protagonista del film originale.

Curiosamente, all’inizio di quest’anno, in occasione dei SAG Awards le tre attrici (Anne Hathaway, Emily Blunt e Meryl Streep) si sono ritrovate insieme sul palco a recitare alcune scene del film, esaltando la voglia di sequel dei fan.

Il Diavolo veste Prada, film e romanzo

Il Diavolo veste Prada è basato sull’omonimo libro del 2003 di Lauren Weisberger. Il romanzo – e quindi il film – segue l’aspirante giornalista Andy Sachs (Hathaway) mentre assume un ruolo di assistente junior presso la fittizia rivista di moda newyorkese Runway, lavorando sotto la temuta direttrice Miranda Priestly (Streep) e accanto all’assistente senior Emily Charlton (Blunt) mentre impara i trucchi del mestiere. Il primo film culmina con Andy che abbandona Runway per un lavoro al New York Mirror, salvandosi dal diventare la prossima Miranda.

Nel 2013 la Weisberger ha pubblicato un secondo romanzo intitolato “La Vendetta veste Prada”. La storia qui è ambientata circa dieci anni dopo quanto accaduto nel primo capitolo. Andy si è ormai allontanata da quel mondo e, dieci anni dopo, sta per sposarsi, motivo per cui trae ispirazione da quel momento delicato della sua vita per fondare una rivista esclusiva per spose, The Plunge, con il supporto della sua ex nemesi e co-assistente Emily.

