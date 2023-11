Il premio Oscar Denzel Washington tornerà presto a collaborare con il regista Antoine Fuqua per il film storico Hannibal.

Destinato al servizio di streaming di Netflix, non si esclude una breve finestra cinematografica, l’epic movie “Hannibal” vedrà Denzel Washington tra i protagonisti del cast. La conferma è arrivata nel tardo pomeriggio odierno attraverso un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter.

Il film, diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan, andrà a raccontare le gesta del grande comandante cartaginese Annibale, ed in particolare le battaglie cruciali contro la Repubblica Romana durante la Seconda Guerra Punica combattuta tra i due grandi imperi di Roma e Cartagine. Non è ancora noto quale ruolo dovrà ricoprire Washington, ma è chiaro che non sarà di secondo piano.

Fuqua produrrà il film con la sua Hill District Media, in collaborazione con Netflix, ma anche con lo stesso Washington, qui impegnato anche come produttore. In cabina di produzione ci saranno anche Erik Olsen e Adam Goldworm, mentre Jeremy Lott e Frank Moll saranno i produttori esecutivi.

Antoine Fuqua e Denzel Washington hanno collaborato in passato già con film di grande successo quali Training Day (2001), The Equalizer (2014), The Equalizer 2 (2018) e The Equalizer 3 (2023) .