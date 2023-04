Durante il CinemaCon di Las Vegas la Sony ha presentato il primo violento trailer di The Equalizer 3 – Senza Tregua, ultimo atto della trilogia con protagonista Denzel Washington.

Come oramai noto, il film è interamente ambientato nella splendida cornice della Costiera Amalfitana. Nonostante sia in pace col suo passato violento, Robert McCall (Denzel Washington) è costretto a riprendere il ruolo di vigilante per proteggere gli amici dalla mafia. Lo scontro con la malavita locale è in parte mostrato nel primo violento trailer “VM”.

THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA

Antoine Fuqua torna alla regia per terza volta, con Richard Wenk autore della sceneggiatura. Al fianco di Denzel Washington la giovane attrice Dakota Fanning, David Denman, Sonia Ben Ammar e Remo Girone. L’ultimo capitolo della saga è arrivato al cinema nel 2018 dal titolo The Equalizer 2 – Senza Perdono.

TRAMA: Da quando ha abbandonato la sua vita di assassino governativo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per rimediare alle orribili azioni compiute in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia in favore degli oppressi. Sentendosi inaspettatamente a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Quando gli eventi precipitano, McCall sa cosa dovrà fare: difendere i suoi amici e sfidare la mafia.

Il film sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 30 agosto.