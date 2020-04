Foto d'epoca per la settima stagione di Agents of SHIELD

L'ultima stagione di Agents of SHIELD porterà i protagonisti negli anni '30, e le nuove foto dal set sembrano dare un piccolo assaggio ai fan Marvel.

Attraverso l'account Instagram di Jeff Ward, che interpreta Deke Shaw nella serie tv, è possibile dare uno sguardo al look sfoggiato dai mitici "agenti" nel corso del loro viaggio nel tempo in cerca dei Chronicoms. Nel particolare le immagini sono state modificate con un filtro "osso di seppia" per rendere meglio l'idea dell'epoca in cui i protagonisti dovranno agire in quest'ultima sessione episodica di Agents of SHIELD.

Trovate le foto nel post-social in fondo al nostro articolo.

AGENTS OF SHIELD

: La settima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. chiuderà lo show iniziato nel 2003 come spin-off televisivo del Marvel Cinematic Universe. La serie è stata co-creata da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, che sono anche produttori esecutivi insieme a Jeffrey Bell e Jeph Loeb & Jim Chory di Marvel Television CAST : Elizabeth Henstridge, Henry Simmons, Jeff Ward, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Natalia Cordova-Buckley, Clark Gregg.

: Elizabeth Henstridge, Henry Simmons, Jeff Ward, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Natalia Cordova-Buckley, Clark Gregg. TRAMA : Non definita.

: Non definita. IN TV: Negli Usa su ABC dal 27 maggio 2020.

