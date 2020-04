A rischio lo sviluppo di Lucifer 6, e la causa è Tom Ellis

Come noto da mesi, Netflix e Warner Bros Tv sembrano aver intenzione di rinnovare per una sesta stagione lo show Lucifer.

Forti dell'enorme seguito di fan ottenuto dalla serie nel corso delle prime quattro stagioni, i due studios da alcuni mesi hanno iniziato ad incontrare il cast di Lucifer per dare vita alle trattative per lo sviluppo di una nuova sessione episodica, ma a quanto pare trovando ostacoli non da poco.

Secondo TvLine, Netflix e Warner avrebbero trovato nel rinnovo del contratto della star dello show "Tom Ellis" un vero e proprio muro dove sbattere il muso. La fonte spiega che le richieste dell'attore sarebbero fin talmente alte da mettere i due colossi di fronte ad un bivio: accettare o chiudere lo show. Una voce vicina alla produzione avrebbe rivelato inoltre che sia molto vicino il classico punto di non ritorno.

"Tutti vogliono vedere felice Tom, ma c’è un limite, ed è stato raggiunto."

Ovviamente, sia Netflix che Warner non hanno commentato questo rumour, e pertanto non resta che attendere nuovi sviluppi, si spera questa volta più positivi... almeno fino all'arrivo su Netflix della quinta stagione.

