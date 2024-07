Fallout: lo sviluppo della seconda stagione prosegue veloce

La seconda stagione della serie di successo Fallout potrebbe arrivare su Prime Video molto prima del previsto.

Cavalcando l’onda positiva prodotta dalla nomination come “Miglior Serie Drammatica” agli ambitissimi Emmy Awards 2024 (qui tutte le nomination), Vernon Sanders, Head of Television di Amazon MGM Studios, ha rivelato che i lavori di svilluppo della nuova stagione di Fallout proseguono molto veloci. Parlando con Deadline ha infatti dichiarato:

“Per Fallout, il team ha sempre avuto una visione così nitida e chiara, quindi posso dire che abbiamo già in mano le sceneggiature per la seconda stagione. Abbiamo fissato un livello di qualità elevato, quindi ci assicureremo che la seconda stagione non solo sia all’altezza della prima, ma offra anche di più. Abbiamo un piano su cui ci stiamo muovendo molto velocemente. Non posso dirti una data esatta, ma penso che tutti saranno contenti della rapidità con cui saremo in grado di tornare con la seconda stagione.”

Il rinnovo per la seconda stagione è stato ufficializzato lo scorso 19 aprile (qui la notizia nel dettaglio), ed avvenuto a seguito dell’enorme successo ottenuto nei confronti di critica e pubblico (qui la nostra recensione di Fallout S1), pertanto le parole di Sanders non possono che risuonare come un “battiamo il ferro finché è ancora caldo”. E noi, non possiamo che essere estremamente eccitati all’idea di tornare prima del previsto nel mondo post-apocalittico di Fallout.

Fallout e le note di produzione

Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono produttori esecutivi, autori e co-showrunner. Sono EP per Kilter Films Jonathan Nolan e Lisa Joy, i due hanno siglato un overall deal con Amazon. Nolan ha anche diretto i primi tre episodi. Sono produttori esecutivi anche Athena Wickham di Kilter Films, Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.

Nel cast di Fallout ci sono Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà), Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).

TRAMA SERIE: Una guerra nucleare scoppia sulla Terra nell’anno 2077, un’era di robot, macchine volanti e una profonda e costante nostalgia per l’America degli anni ’40. Dopo i funghi atomici incendiari, la storia va avanti di 219 anni. Come si è comportata l’umanità in questi due secoli sfortunati? Lucy (nella serie col volto di Ella Purnell) non ne ha la minima idea. Ha vissuto tutta la sua vita all’interno di un sotterraneo, dove ogni bisogno e desiderio è stato soddisfatto, mentre generazioni e generazioni attendono il giorno in cui sarà sicuro emergere.

Correlati