Dune: Prophecy, il nuovo trailer della serie HBO

Nella giornata odierna HBO ha svelato il mese di lancio di Dune: Prophecy, la serie che farà da prequel alla saga cinematografica “Dune“.

A quanto pare, l’emittente lancerà la serie a partire dal prossimo mese di novembre, aggiungendo che una data esatta verrà svelata in un secondo momento. Con l’annuncio, HBO ha anche diffuso un nuovo trailer ufficiale, lo trovate qui di seguito. A tal proposito, va ricordato che Dune: Prophecy è stata sviluppata come una serie originale per HBO Max, successivamente, come parte del progetto di rebranding della società che fa capo a Waner Bros. Discovery, è stata indirizzata su HBO ed in streaming su Max.

La serie, prodotta da Legendary Television e Villeneuve Films, nella sua prima stagione è composta da sei episodi ed è destinata al nuovo servizio di streaming di WarnerMedia. Johan Renck ha diretto i primi due episodi. Johan Renck, Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, John Cameron, Cait Collins e Brian Herbert. Le riprese sono partite a novembre in Ungheria. La distribuzione su HBO da novembre 2024.

CAST: Travis Fimmel, Emily Watson, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Mark Strong, Jade Anouka, Jodhi May, Olivia Williams e Chris Mason.

TRAMA: La è ambientata nel mondo creato da Frank Herbert e verrà raccontata attraverso gli occhi di un misterioso ordine di donne noto come Bene Gesserit. Dotate di straordinarie abilità sia fisiche che mentali, le Bene Gesserit si destreggiano abilmente attraverso la politica feudale e gli intrighi dell’Impero, ordendo trame che arriveranno a condurle nell’enigmatico pianeta Arrakis, noto ai propri abitanti come Dune.

via The Hollywood Reporter

Correlati