Disney diffonde il trailer di Home Sweet Home Alone – Mamma ho perso l’aereo

Disney+ ha da poco diffuso il trailer ufficiale di Home Sweet Home Alone – Mamma ho perso l’aereo, la commedia che farà da reboot alla celebre saga che ha reso Macaulay Culkin una stella hollywoodiana negli anni novanta.

La nuova commedia per famiglie, che arriverà su Disney+ a partire dal 12 novembre (giornata nota per gli appassionati come il Disney+ Day), quest’oggi si è finalmente mostrata al pubblico della rete attraverso un primo trailer ricco di riferimenti alla pellicola originale datata 1990. Il trailer è stato accompagnato dal comunicato stampa ufficiale qui di fianco:

Il trailer della nuova commedia d’avventura Disney+ “Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo” è arrivato! La rivisitazione dell’amato film del franchise per le vacanze scatenerà il divertimento in queste feste natalizie, come anticipano il nuovo trailer e le immagini. In anteprima per il Disney+ Day, Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo debutterà il 12 novembre 2021 in esclusiva sulla piattaforma streaming. Il Disney+ Day è una celebrazione mondiale che coinvolgerà tutte le divisioni di The Walt Disney Company nella giornata di venerdì 12 novembre, con nuovi contenuti, esperienze per i fan, offerte esclusive e molto altro ancora.

Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo è interpretato da Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki e Chris Parnell. Il film è diretto da Dan Mazer, da una sceneggiatura di Mikey Day & Streeter Seidell, storia di Mikey Day & Streeter Seidell e John Hughes basata su una sceneggiatura di quest’ultimo. Hutch Parker, p.g.a. e Dan Wilson, p.g.a. sono i produttori, mentre Jeremiah Samuels è executive producer.

Max Mercer è un ragazzo dispettoso e pieno di risorse che è stato lasciato a casa mentre la sua famiglia è in Giappone per le vacanze. Così, quando una coppia sposata che cerca di recuperare un cimelio dal valore inestimabile mette gli occhi sulla casa della famiglia Mercer, tocca a Max proteggerla dagli intrusi… e farà di tutto per tenerli fuori. Ne deriveranno delle peripezie esilaranti e epiche, ma nonostante il caos assoluto, Max si renderà conto che non c’è davvero nessun posto come la propria “casa dolce casa”.