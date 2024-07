La casa di distribuzione NEON ha svelato quest’oggi un nuovo inquietante trailer di Cuckoo, l’horror in arrivo nelle sale nel mese di agosto.

La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale alla Berlinale Special Gala del Festival di Berlino 2024 raccogliendo in buona parte ottime recensioni. Cuckoo è stato diretto da Tilman Singer, e poggia il suo potenziale successo al botteghino sull’astro nascente Hunter Schafer, con lei anche Dan Stevens (in un inedito ruolo da cattivo) e Jessica Henwick.

La trama di Cuckoo ruota intorno ad una ragazza americana di diciassette anni di nome Gretchen (Hunter Schafer) che da poco trasferitasi con la famiglia nelle Alpi Tedesche. La ragazza è reduce dal lutto della madre, ed è costretta al cambio di vita dal padre. Qui si ritrova alle prese con qualcosa di sinistro che prende di mira lei e sua sorella.

In cabina di produzione spazio per Fiction Park, Neon (che si occupa anche della distribuzione negli USA dal 9 agosto 2024) e Waypoint Entertainment.

Scream queen Hunter Schafer.

Totally deranged Dan Stevens.

Make your choice.@CuckooMov opens in theaters August 9th. pic.twitter.com/zT1fd6dszs — NEON (@neonrated) July 23, 2024

