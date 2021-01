Chris Rock nella nuova foto di Spiral: L’eredità di Saw

La rivista Empire Magazine ha diffuso in rete una nuova foto da Spiral: L’eredità di Saw, l’atteso reboot della saga horror Saw.

L’immagine in questione mostra Chris Rock intento ad indagare sul marchio che sostituirà quello dell’Enigmista tanto amato dai fan della saga originale. Ricordiamo che il film approderà nelle sale Usa a partire dal 21 maggio 2021. Qui di seguito la foto:

SPIRAL: L’EREDITà DI SAW

PRODUZIONE: Pete Goldfinger e Josh Stolberg hanno scritto la sceneggiatura del nuovo reboot. La regia è stata affidata a Darren Lynn Bousman. CAST: Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols, Zoie Palmer, Dan Petronijevic, Nazneen Contractor, K.C. Collins, Edie Inksetter

TRAMA: Una mente sadica mette in atto una forma contorta di giustizia in SPIRAL, il terrificante nuovo capitolo della saga di SAW. Lavorando all’ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano in maniera inquietante l’orribile passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell’assassino.

Nelle sale Usa dal 21 maggio 2021.