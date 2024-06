La corsa di Inside Out 2 in testa al Box Office ITALIA è sempre più emozionante, e da ieri ha superato l’intero weekend d’esordio del primo capitolo.

Grazie agli incassi maturati ieri, venerdì 21 giugno, il nuovo film d’animazione Disney/Pixar ha raggiunto in totale quota 8,67 milioni di euro, ben oltre i 6,4 milioni dell’opening weekend di “Inside Out” ottenuti nel 2015. Nello specifico, Inside Out 2 ieri ha incassato la bellezza 2,71 milioni di euro, con una media per sala di circa 5 mila euro. E’ palese a questo punto che il weekend d’esordio possa offrire un incasso ampiamente sopra i 10 milioni di euro che, in un periodo storico difficile come quello del Box Office ITALIA, è da considerare un miracolo.

Sul podio ancora incassi ancora estremamente deludente, con Bad Boys: Ride or Die secondo con 93 mila euro (totale 1,23 milioni), e The Bikeriders (qui la recensione) terzo con 50 mila euro (totale 135 mila). Nel resto della top five segnaliamo il quarto posto di Kinds of Kindness con 17 mila euro (totale 1 milione), ed il quinto di The Watchers – Loro ti Guardano con 13 mila euro (totale 592 mila).

Sole e caldo estivo permettendo, Inside Out 2 dovrebbe continuare a tenere questa media straordinaria anche nei prossimi due giorni del weekend a differenza degli altri film che potrebbero far registrare risultati ancora più deludenti.

