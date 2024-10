Box Office ITALIA: Il Robot Selvaggio vince il weekend

Il film animato Il Robot Selvaggio ha vinto il Box Office ITALIA nel secondo weekend del mese di ottobre, sono invece calate vistosamente gli incasi di Joker 2.

Nel weekend italiano sono stati raccolti 4,97 milioni di euro, risultato in sostanziale pareggio rispetto a quello fatto registrare nello stesso weekend dello scorso anno, quando era Taylor Swift – The Eras Tour al primo posto con quasi 750 mila euro.

Secondo Cineguru, a vincere il botteghino nazionale è stato l’esordiente Il Robot Selvaggio; il film animato targato DreamWorks Animation ha incassato 1,35 milioni di euro, con un totale (compreso delle anteprime) di 1,68 milioni. Il risultato ottenuto non è da considerare eccelso, ma comunque positivo anche in relazione all’ottimo cammino nel Box Office USA (i risultati del weekend), dove l’incasso complessivo si avvicina rapidamente ai 100 milioni (83,73 milioni per la precisione).

Joker: Folie à Deux (la nostra recensione) ha perso la prima posizione a causa di un calo decisamente sostanzioso del 70%; l’incasso maturato dal cinecomic DC è stato 1,18 milioni di euro, per un totale di 6,71 milioni. In terza posizione si è classificato un’altra nuova proposta, stiamo parlando di Iddu, il cui incasso all’esordio è stato 834 mila euro (847 mila con l’anteprima).

Altri risultati degni di nota in questo Box Office ITALIA: l’ottimo quarto posto di Vermiglio (altri 343 mila euro in quarta posizione), che continua a sfruttare l’onda positiva delle notizie provenienti dall’Academy, ma anche il quinto di Cattivissimo Me 4, oramai ad un passo dai 18 milioni incassati complessivamente.

