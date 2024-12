Ballerina | Data e prima featurette in lingua italiana

From the World of John Wick: Ballerina, spin-off al femminile del franchise John Wick, arriverà in Italia sotto il marchio 01 Distribution.

Nei giorni scorsi la casa di distribuzione italiana ha diffuso la prima speciale featurette, e confermato allo stesso tempo l’uscita in sala del film con Ana de Armas, ossia il 5 giugno 2025. Nel video in questione spazio per un buon numero di sequenze di girato, ma anche per scene dal backstage e dichiarazioni da parte dei protagonisti.

Come noto oramai da tempo, From the World of John Wick: Ballerina sarà ambientato cronologicamente tra gli eventi di John Wick 3: Parabellum e quelli di John Wick: Chapter 4, un’operazione che possiamo definire furba da parte dei produttori, vista la possibilità di poter sfruttare ancora una volta la potenza mediatica di Keanu Reeves nei panni del celebre killer.

Ballerina | Il Trailer del Comic Con Experience

Ballerina | Note di Produzione

From the World of John Wick: Ballerina è stato diretto da Lee Wiseman, con Shay Hatten (John Wick: Capitolo 3) in cabina di sceneggiatura. A produrre la pellicola Erica Lee e Chad Stahelski (regista della saga ed esperto stuntman), mentre Keanu Reeves figura come produttore esecutivo insieme a Kaley Smalley della Sketch Films (casa di produzione di Wiseman).

NEL CAST sono presenti Ana de Armas, Norman Reedus, Gabriel Byrne, ma anche di due pilastri del cast di John Wick, ovvero Keanu Reeves e Ian McShane. Il film sarà nelle sale dal 6 giugno 2025, in Italia dal 5 giugno distribuito da 01 Distribution.

BREVE SINOSSI: Ballerina si concentra su una giovane donna assassina che cerca vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia.