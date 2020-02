Apple TV+ lancia il trailer di Amazing Stories, la serie sci-fi di Steven Spielberg

Quasi 40 anni dopo la messa in onda su NBC della serie originale, Amazing Stories è pronta all’operazione reboot via Apple TV+, e le prime immagini del trailer ne giustificano l’enorme attesa.

Steven Spielberg (creatore dello show originale) è tornato come produttore esecutivo, con Adam Horowitz ed Eddy Kitsis nel ruolo di showrunner in collaborazione con lo stesso Spielberg. Il cast “ricco” del reboot conta i nomi di Kerry Lynn Bishe (Halt and Catch Fire), Edward Burns (She’s the One), Juliana Canfield (Succession), Austin Stowell (The Secret Life of the American Teenager), Dylan O’Brien (Teen Wolf), Victoria Pedretti (The Haunting of Hill House, You), Sasha Alexander (Rizzoli & Isles), Josh Holloway (Lost) e Robert Forster (Heroes, Twin Peaks) nel suo ultimo ruolo.

I nuovi episodi di questo reboot si prefiggono l’obiettivo di trasportare gli spettatori in mondi pieni di meraviglie attraverso lo sguardo dei filmmaker, dei registi e degli autori maggiormente ricchi di immaginazione nel panorama televisivo contemporaneo.

La messa in onda su Apple TV+ di Amazing Stories è attesa per il 6 marzo 2020.