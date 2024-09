I dati delle anteprime USA di Beetlejuice Beetlejuice

Dopo una lunga attesa, Beetlejuice Beetlejuice è finalmente pronto ad affrontare la prova del botteghino americano.

Deadline questa mattina ha riportato i dati relativi alle anteprime (divise tra mercoledì e giovedì) USA, ed a quanto pare la partenza del sequel di Beetlejuice potrebbe essere più che ottima.

Il film di Tim Burton, infatti, ha totalizzato una cifra stimata di 12 milioni di dollari, un dato in linea con quello fatto registrare da IT: Capitolo 1 (13,5 milioni) nel 2017, film capace di esordire poi nel Box Office USA con 123,4 milioni di dollari (il più alto in assoluto per il mese di settembre). Più di recente Dune: Parte Due ha esordito con 12 milioni (cifra comprensiva dei 4,5 milioni proveninti da alcune anteprime in IMAX), per chiudere poi il weekend con 82,5 milioni.

Il weekend di Beetlejuice Beetlejuice, anche grazie alle ottime recensioni apparse su RottenTomatoes (78% Critica/87% Pubblico) e quelle provenienti da Venezia 81, dove il film è stato presentato in anteprima mondiale, potrebbe essere incluso all’interno di una forbice ampia di prezzo compresa tra gli incassi di IT: Capitolo 1 e Dune Parte Due.

Beetlejuice Beetlejuice, le note di produzione

Tim Burton è tornato in cabina di regia. La prima bozza della sceneggiatura di Beetlejuice Beetlejuice è stata firmata da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg (qui anche in cabina di produzione), mentre Mike Vukadinovich ha scritto l’ultima versione. Le musiche saranno ancora di Denny Elfman. Tra i produttori anche Brad Pitt con la sua Plan B. La produzione è partita all’inizio di maggio.

Jenna Ortega interpreta la figlia di Lydia Deetz (Winona Ryder), Michael Keaton torna nei panni di Betelgeuse. Torna inoltre Catherine O’Hara nel ruolo di Delia. Tra le novità di questo sequel anche Justin Theroux, Willem Dafoe e Monica Bellucci, quest’ultima nei panni della moglie di Betelgeuse.

TRAMA: Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz ritornano nella cittadina di Winter River, nel Vermont. L’empatica paranormale Lydia Deetz comincia a vedere il lascivo demone Beetlejuice, che la perseguitò da adolescente. I suoi piani di sposare Lydia divengono particolarmente urgenti quando la sua defunta moglie torna in vita e comincia a setacciare l’aldilà per dargli la caccia. Intanto, la figlia adolescente di Lydia comincia una storia con un coetaneo del posto.”

Beetlejuice Beetlejuice approderà nelle sale USA dal 6 settembre 2024. Dal 5 settembre in Italia.

