Angry Birds 2 - Amici Nemici per Sempre è il secondo film d'animazione dedicato ai mitici protagonsiti della saga videoludica targata Rovio. Questa è la nostra recensione.

Diretto da Thurop Van Orman e John Rice, il film vede un cast vocale formato da Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Awkwafina e Peter Dinklage.

Pennuti e Maialini continuano a farsi scherzi quotidianamente, ma è la comparsa di una terza misteriosa isola a cambiare le cose. Per evitare la distruzione delle loro isole, le due fazioni dovranno mettere da parte i dissapori, ed unirsi contro la minaccia crescente. Ovviamente non tutto andrà come dovrebbe.

Il Commento

Tre anni dopo il tiepido successo - di critica e pubblico - raggiunto da Angry Birds: Il Film, la Sony ha affidato alla coppia formata da Thuorp Van Orman e John Rice il difficile obiettivo di realizzare un sequel che potesse risollevare le sorti di una saga già nata nella difficoltà.

Animazione straordinaria a parte, Angry Birds 2 - Nemici Amici per Sempre parte con tre semplici presupposti: rimodellare verso il successo una saga appena nata, offrire alle famiglie un sano divertimento, e basare la pellicola su una trama - per quanto possibile - solida ed interessante.

Sotto molti punti di vista, il film della coppia Van Orman/Rice riesce negli obiettivi prefissati. Angry Birds 2 diverte, offre una visione completamente inedita della celebre saga videoludica, e riesce ad intrattenere con una trama per certi versi coinvolgente. Ciononostante il prodotto finale continua a non esaltare, rimanendo ancora legato a quella stessa superficialità che ha fatto bocciare la prima pellicola nel 2016.

Il tanto sospirato salto di qualità non c'è stato, o perlomeno non si è visto. A nostro avviso, Angry Birds 2 risulta fin troppo legato ai canoni classici dell'animazione "spicciola", dove ciò che conta è solo portare al cinema il pubblico, senza però dare seguito ad prodotti di qualità assoluta dal punto di vista registico e sceneggiativo. Non si cercava un messaggio sociale importante in questo film, ma il solo "collaborare è meglio del lavorare da soli" non basta per colmare la distanza abbissale che passa dai capolavori targati Pixar e Disney Animation.

Il doppiaggio italiano non soddisfa completamente. Maccio Capatonda (al secolo Marcello Macchia) può risultare esilarante dal vivo... ma forse molto meno come doppiatore. Il suo Red non genera quella comicità dissacrante voluta dai produttori. Il personaggio doppiato da Alessandro Cattelan (Chuck) è poco coinvolto, e forse questo è un limite.

In Conclusione

Angry Birds 2 - Amici Nemici per Sempre è il classico film d'animazione da vedere... ma senza troppe pretese. Consigliato alle famiglie con piccoli al seguito.