Abbiamo visto la sesta stagione di Agents of SHIELD, la serie tv ispirata ai celebri agenti speciali creati da Marvel Comics. Questa la recensione.

Dopo l'esordio italiano giunto prima dell'estate sulle frequenze di Fox, il colosso dello streaming Netflix ha distribuito l'intera sesta stagione sul proprio catalogo.

Creata da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen per Marvel Television, la celebre serie tv è giunta alla sesta stagione, penultima prima della definitiva chiusura. Dal cast storico spiccano le presenze di Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Iain De Caestecker, Elizabeth Henstridge e Henry Simmons.

La trama della sesta stagione porterà i celebri agenti a lottare contro una nuova misteriosa minaccia venuta da un pianeta molto lontano. La morte di Phil Coulson ha segnato l'animo di molti dei membri del gruppo, ma l'apparizione di un nuovo misterioso personaggio scuoterà lo SHIELD dalle fondamenta.

COMMENTO

Così come accaduto per le ultime due stagioni, Agents of SHIELD 6 continua il percorso di allontanamento dal franchise cinematografico noto come Marvel Cinematic Universe, ed in questi nuovi episodi il taglio sembra ancora più netto. Non si hanno tracce della venuta di Thanos, così come non viene mai considerata la presenza di Iron Man, Thor, Cap e company. Insomma, quell'idea nata come spin-off televisivo di Avengers è oramai un ricordo lontano.

La serie ha oramai un'identità tutta sua, anche se poco chiara, e priva di un vero e proprio filone narrativo. Il distacco dall'MCU è stato gestito in maniera approssimativa, dando maggior rilievo ad una narrazione quasi esclusivamente rivolta alle avventure degli agenti nello spazio, con nuove minacce più o meno appassionanti.

I protagonisti che i fan hanno imparato ad apprezzare nel corso delle prime stagioni sono stati completamente trasformati in qualcosa di assolutamente diverso, e questo va a discapito della passione di chi da, da sempre, è stato sostenitore di una serie tv divenuta cult, ma rovinata nel corso degli anni, e caratterizzata da ascolti sempre più bassi. A tal proposito, non paga la scelta di riproporre la presenza di Clark Gregg (Phil Coulson per anni) nei del misterioso Sarge, un personaggio privo di appeal, e sinceramente mal caratterizzato.

Il ritmo della sceneggiatura nel corso dei 13 episodi è altalenante: si passa infatti da episodi dove si pensa maggiormente allo spettacolo "poco per la verità", ad altri dove si eccede in dinamiche scientifiche poco inclini alla natura spionistica dello show. Si respira aria di rompete le righe nella crew di produzione (la settima sarà l'ultima stagione), e questo rappresenta un vero peccato, perchè certe serie tv meritano chiusure degne di nota. L'emblema della mancanza di idee nuove arriva nel finale di stagione, quando i produttori cercano inutilmente di omaggiare i classici zombie movies degli anni settanta/ottanta.

Gli effetti visivi messi a disposizione dall'oramai morente Marvel Television (qui le news sulla chiusura) per questa penultima stagione sono soltanto discreti, e quindi non in linea con gli standard apprezzati nelle precedenti stagioni.

Il cast è lo stesso, ma gli attori sono costretti - a parte in qualche occasione sporadica - a doversi rimettere in discussione a causa dell'evoluzione caratteriale dei propri personaggi. Clark Gregg non ha le caratteristiche da villain, e questo incide sulla sua interpretazione di Sarge. Non si fa amare neppure la nuova anima tenera della Melinda May interpretata dalla dura per eccellenza Ming-Na Wen. L'attrice Chloe Bennet, invece, riesce a tenere una buona recitazione nonostante tutto, stesso dicasi per la coppia Iain De Caestecker - Elizabeth Henstridge, sempre godibili nel loro amore "geniale" targato Fitz/Simmons.

La serie tv si chiuderà con la settima stagione, ma a nostro avviso i produttori hanno l'obbligo di rendere il giusto omaggio ai tanti fan che hanno seguito Agents of SHIELD nonostante il crollo degli ascolti... e della qualità. Poco o nulla va salvato in questa sesta stagione... non resta che sperare in un finale diverso.