Un nuovo weekend si è aperto ieri, ed il Box Office Italia ha un nuovo leader, si parla di Il Primo Natale di Ficarra e Picone.

Nel giorno del suo esordio al cinema, giovedì 12 dicembre, Il Primo Natale ha aperto al primo posto con un incasso di 294 mila euro, ed una media per sala da 461 euro. Il confronto col precedente film della premiata ditta Ficarra/Picone è leggermente in positivo, L'ora legale, infatti, aprì il suo percorso in sala con un incasso da 281 mila euro. Vedremo come si comporterà nei prossimi giorni.

L'immortale, perso il primo posto, si "accomoda" tranquillamente al secondo posto con un incasso di 206 mila euro, ad oggi il totale ha già superato la quota dei 4 milioni. Frozen II: Il Segreto di Arendelle ha raccolto altri 121 mila euro al terzo posto, il totale è giunto a quota 13.43 milioni.

Nel resto della classifica non si registrano altri risultati positivi da parte delle altre nuove proposte.