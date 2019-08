Nella giornata odierna la troupe produttiva di No Time to Die (titolo ufficiale per Bond 25) si è spostata in Italia, e più precisamente a Matera.

Come conferma del transito della produzione nella terra dei sassi sono apparsi i primi video dal set. Le riprese raccolte dai video mostrano un inseguimento spettacolare cittadino, anche se al momento non è dato sapere chi inseguirà chi. Nei prossimi giorni dovrebbe approdare in Basilicata anche Daniel Craig per alcune riprese senza stuntman, per questo i fan sono già in fremente attesa.

Dopo Matera, la troupe produttiva si trasferirà in Puglia per altre sessioni di riprese, e poi tutti in Grecia.

No Time to Die

Tra le locations confermate Italia, Jamaica, Norvegia, Londra, Grecia.

No Time to Die sarà diretto da Cary Fukunaga. Lo script è stato firmato da John Hodge, e revisionato da Neal Purvis e Robert Wade. Una completa riscrittura è stata affidata invece a Scott Z. Burns.

Nel cast Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux, Rami Malek, Dali Benssalah, Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Christoph Waltz.

La nuova release ufficiale è stata fissata per l’ 8 aprile 2020, anche in Italia.