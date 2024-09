UCI Cinemas presenta i prezzi delle nuove Cinefans

UCI Cinemas ha presentato in questi giorni le nuovissime Cinefans, le card pre-caricate utilizzabili in tutto il circuito.

Le due nuove offerte sono Cinefans Plus e Cinefans Luxe, la prima con un prezzo di 39 euro, la seconda 49. Ma andiamo nel dettaglio della nuovissima offerta targata UCI Cinemas.

Dieci ingressi, utilizzabili nei sei mesi successivi all’acquisto, per gli spettacoli in 2D e 3D nelle multisale del Circuito dal lunedì alla domenica. È questa l’offerta pensata da UCI Cinemas per tutti gli appassionati di cinema che vogliono vivere, da soli o in compagnia di famigliari e amici, le emozioni che solo il grande schermo è in grado di offrire. Per farlo, basterà acquistare l’esclusiva Cinefans Plus, disponibile al prezzo speciale di 39 euro sul sito https://shop.ucicinemas.it/ dal 5 al 18 settembre.

Ma non è tutto, perché UCI Cinemas ha pensato anche agli spettatori più esigenti, che vogliono godersi la proiezione nel massimo del comfort. Per loro è disponibile online, nelle stesse date, Cinefans Luxe al prezzo di 49 euro, valida anche nelle multisala UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Luxe Megalò (CH) e UCI Luxe Palladio (VI).

