Tulsa King | In arrivo l’accordo su ulteriori due stagioni

La serie tv Tulsa King ha ancora molto mostrare ai propri fan, ed in effetti Paramount+ sembra pronta a rinnovare per altre due stagioni.

Deadline questa mattina ha riferito che il produttore – ed interprete principale – Sylvester Stallone sta per chiudere un accordo milionario per portare le Stagioni 3 e 4 sulla famosa piattaforma digitale nel prossimo futuro. La fonte ha aggiunto che, in caso di buon esito della trattativa, Stallone dovrebbe ricevere più dei 1,5 milioni di dollari per ogni episodio guadagnati nella seconda stagione ed dei 750 mila della prima.

Il rinnovo della serie tv Tulsa King è arriva la settimana dopo la messa in onda dell’ultimo episodio della seconda, che è avvenuto su Paramount+ domenica scorsa. L’apertura della seconda stagione ha stabilito i massimi della serie con 2 milioni di visualizzazioni globali il giorno della première, 5,4 milioni nei primi sette giorni.

Tulsa King | Note di Produzione

Nella seconda stagione, Dwight (Stallone) e la sua banda continuano a costruire e a difendere il loro impero in crescita a Tulsa, ma proprio quando riescono ad ingranare si rendono conto di non essere gli unici a volersi imporre. Con le minacce incombenti della mafia di Kansas City e di un potente uomo d’affari locale, Dwight deve lottare per tenere al sicuro la sua famiglia e il suo gruppo e allo stesso tempo occuparsi di tutti i suoi affari. Inoltre, ha ancora delle questioni in sospeso a New York da risolvere.

Tulsa King è interpretato da un cast stellare che comprende, oltre che il già citato Sylvester Stallone, anche Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Vincent Piazza, Tatiana Zappardino, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Domenick Lombardozzi, Andrea Savage, Garrett Hedlund e Dana Delany.

Il candidato all’Oscar Taylor Sheridan, il candidato all’Oscar e scrittore Terence Winter e il regista plurinominato Craig Zisk sono i produttori esecutivi. Oltre a Sheridan, Winter e Zisk, la serie Tulsa King è prodotto da David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Sylvester Stallone, Braden Aftergood e Keith Cox, ed è distribuito da Paramount Global Content Distribution.

Ricordiamo che tutti i nove episodi della prima stagione sono disponibili per lo streaming esclusivamente su Paramount+.

