Il colosso dello streaming Netflix ha condiviso in rete il nuovo trailer di The Electric State, il film dei fratelli Russo ispirato alla graphic novel di Simon Stålenhag.

Con un duo protagonista formato da Millie Bobby Brown e Chris Pratt, il film si presenta al popolo della rete come uno dei film più costosi di sempre per il colosso dello streaming Netflix. The Electric State è ambientato in una sorta di versione retrò degli anni novanta dove i robot senzienti che un tempo servivano pacificamente gli umani, ora vivono in esilio a seguito di una rivolta fallita.

The Electric State | Il Trailer

The Electric State | Note di Produzione

Millie Bobby Brown, interpreta Michelle, una giovane orfana in cerca del fratello apparentemente morto. Chris Pratt veste, invece, i panni di un soldato veterano di nome Keats che ora fa il camionista e contrabbanda merci. Anthony Mackie presta la voce a un robot di nome Herman, mentre Woody Harrelson doppia il leader dei robot chiamato Mr. Peanut. Nel cast c’è spazio anche per Ke Huy Quan nel ruolo del Dr. Amherst, Stanley Tucci in quello di Ethan Skate e Giancarlo Esposito nel ruolo del colonnello Bradbury. Ed ancora Jenny Slate, Brian Cox e Alan Tudyk danno la voce ai robot nel film.

The Electric State è basato sull’omonima graphic novel del 2018 di Simon Stålenhag (lo stesso autore di the Loop). La sceneggiatura è stata scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely. Il budget di The Electric State è stato considerato da fonti molto vicine a Netflix assolutamente spropositato.

L’uscita del film sulla piattaforma digitale è atteso per il 14 marzo 2025.