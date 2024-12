The Agency | La serie tv con Michael Fassbender rinnovata

Showtime ha annunciato di aver rinnovato per una seconda stagione la serie tv The Agency, in Italia trasmessa su Paramount+.

L’annuncio è arrivato subito dopo gli ottimi dati di ascolti relativi al debutto su Paramount+ lo scorso 29 novembre (5,1 milioni di visualizzazioni, e record per una premiere sulla piattaforma). Chris McCarthy di Paramount e Showtime ha commentato la scelta, ed ha elogiato il cast e la troupe della serie tv così (via Deadline):

Il successo di The Agency è la prova che il nostro nuovo listino di Showtime è concepito per spingere Paramount+ nella sua prossima fase di crescita. Questo risultato dimostra il potere creativo della squadra guidata da [i produttori esecutivi] George Clooney, Jez Butterworth, Joe Wright e David Glasser, e del nostro incredibile cast, inclusi Michael Fassbender, Richard Gere, Jodie Turner-Smith e Jeffrey Wright.

The Agency | Il Trailer

The Agency | Note di Produzione

I produttori esecutivi di THE AGENCY sono Keith Cox e Nina L. Diaz (Showtime/MTV Entertainment Studios); David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari (101 Studios), George Clooney e Grant Heslov (Smokehouse Pictures); Alex Berger (TOP – The Originals Productions); Ashley Stern e Pascal Breton (Federation Studios/Federation Entertainment of America); Michael Fassbender. Jez e John-Henry Butterworth sono scrittori e produttori esecutivi; Joe Wright è produttore esecutivo e regista dei primi due episodi.

THE AGENCY è commissionata da Showtime Studios e prodotta in associazione con 101 Studios e Smokehouse Pictures. La serie è co-distribuita a livello internazionale da Paramount Global Content Distribution e Federation Studios. THE AGENCY sarà disponibile in anteprima su Paramount+ anche in Giappone il prossimo anno.

Trama: Il nuovo thriller politico, tratto dall’acclamato dramma francese Le Bureau des Legendes, segue Martian (Michael Fassbender), un agente segreto della CIA, a cui viene ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla stazione di Londra. Quando l’amore che si è lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si contrappongono al suo cuore, gettando entrambi in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio.

Il cast comprende il due volte candidato all’Oscar ® Michael Fassbender e i series regular Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Dominic West, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon, Reza Brojerdi e Richard Gere. Il cast ricorrente comprende anche Adam Nagaitis, Ambreen Razia, Bilal Hasna, David Harewood, Kurt Egyiawan, Ray BLK, Sabrina Wu e Tom Vaughan-Lawlor. Hugh Bonnevilleè sarà tra le guest star.

