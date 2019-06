Le riprese del cinecomic Black Widow sono partite dalla Norvegia qualche settimana fa, a tal proposito quest’oggi diamo uno sguardo alle nuove foto dal set apparse in rete.

Le immagini in questione mostrano Scarlett Johansson nei panni dell’agente Romanoff. L’attrice è in tutta e sembra allenarsi tra i boschi, con un dettaglio che potrebbe aver svelato l’ambientazione del film diretto da Cate Shortland. In passato si è più volte descritto Black Widow come un film ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Endgame, e proprio la presenza delle celebri cuffie Apple potrebbe confermare tale ipotesi. Non si escludono, ovviamente, sequenze ambientate nel passato della Romanoff.

Le riprese di Black Widow, al momento risulta solo un titolo non ufficiale, avranno come locations Regno Unito, la Croazia, Miami (Florida) e molto probabilmente anche l’Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena prima gli eventi di Avengers.

Black Widow (titolo non definitivo) sarà diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson.

Nel cast Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, O-T Fagbenle.

Il film dovrebbe essere distribuito in sala dal 2020.

New set photos from the Black Widow movie pic.twitter.com/J9jVrUVl9o — Black Widow Movie (@BlackWidow_Film) June 6, 2019