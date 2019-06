Le riprese del cinecomic Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn) sono terminate, e ad oggi lo sviluppo della pellicola è passato nelle mani della post-produzione.

Ma quanto costerà quello che viene considerato lo spin-off ufficiale di Suicide Squad? Beh, la risposta è arrivata in questi giorni attraverso un articolo pubblicato da Vogue.

La rivista ha rivelato che il budget di produzione di Birds of Prey ammonta a 75 milioni di dollari, una cifra tale da trasformare la pellicola diretta da Cathy Yan nel capitolo del DC Extended Universe meno costo in assoluto, anche meno di Shazam!.

L’operazione low budget con Shazam! ha funzionato alla grande, che anche Birds of Prey possa giovare di un costo basso per regalarsi una grande performance al Box Office? Lo scopriremo solo il prossimo anno.

Birds of Prey (and the Fabulous Emancipation of One Harley Quinn) sarà diretto da Cathy Yan. La sceneggiatura è di Christina Hodson. Le riprese dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno.

Nel cast Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya, Chris Messina come Victor Zsasz, ed ancora Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Ella Jay Basco e Matthew Willig.

La release è attesa per il 7 febbraio 2020.