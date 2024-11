RIP | Nel cast del thriller poliziesco anche Scott Adkins

Il cast del nuovo thriller poliziesco di Joe Carnahan dal titolo “RIP” continua a crescere: il nome nuovo è quello di Scott Adkins.

Deadline ha riferito che lo specialista in arti marziali e film d’azione “Scott Adkins” ha firmato per entrare a far parte del cast all stars di RIP, il nuovo film diretto da Joe Carnahan, regista di film ad alto tasso adrenalinico quali Copshop e Boss Level. L’attore, a quanto pare, interpreterà il fratello del personaggio interpretato da Ben Affleck.

Adkins si è costruito una carriera come stuntman, ottenendo nel corso degli anni ruoli più o meno importanti in film di grande successo ad Hollywood, ultimo dei quali John Wick: Capitolo 4. Tra le altre cose, Adkins è divenuto una sorta di leggenda dei cosiddetti “B-Movie d’azione” con un numero impressionante di ruoli in film usciti direttamente in DVD/Blu-ray o su piattaforme digitali.

RIP | Note di Produzione

RIP è prodotto da Artists Equity, lo studio guidato da artisti fondato da Ben Affleck e Matt Damon. Il duo sta producendo insieme a Luciana Damon e Dani Bernfeld per Artists Equity. Michael Joe e Kevin Halloran sono produttori esecutivi per Artists Equity. Joe Carnahan scriverà e dirigerà il film.

Il cast conta la presenza di Matt Damon, Ben Affleck, Sasha Calle, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins e Nestor Carbonell.

Trama: Il film vede una squadra di poliziotti di Miami scoprire milioni in contanti in un nascondiglio abbandonato. Mentre la fiducia tra i membri della squadra inizia a venir meno, forze esterne vengono a conoscenza dei milioni nella casa. Questa pressione mette i poliziotti in una situazione impossibile che porta a dilemmi morali e scontri mortali.

