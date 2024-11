Netflix ha scelto di rinnovare per una quinta stagione la serie tv Outer Banks, nello stesso tempo ha confermato che sarà l’ultima.

L’annuncio del rinnovo è arrivato in occasione del lancio della seconda parte della quarta stagione (da oggi su Netflix). Il successo di Outer Banks ha sorpresa un po’ tutto l’ambiente, con i tre produttori esecutori/creatori (Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke) che di recente hanno anche fatto menzione ai fan (via Variety) delle fonti di ispirazione:

All’epoca, sette anni fa, sembrava impossibile riuscire a realizzare un progetto così, di ben cinque stagioni, ma eccoci qui, alla fine della nostra quarta stagione, che è stata anche la più lunga e dura, ma anche la più gratificante da produrre.La stagione si conclude con un episodio lungometraggio, che pensiamo sia il nostro episodio migliore e più potente. Speriamo che la pensiate allo stesso modo. Ora, con un po’ di tristezza, ma anche di entusiasmo, ci stiamo lasciando alle spalle la quarta stagione e ci stiamo rivolgendo alla quinta stagione, in cui speriamo di riportare a casa i nostri amati Pogues nel modo in cui li avevamo immaginati e pianificati anni fa. La quinta stagione sarà la nostra ultima stagione e pensiamo che sarà la migliore di sempre. Speriamo che vi unirete a noi per un’altra pagaiata verso il surf break.

Outer Banks | Note di Produzione

Outer Banks è stata creata – e prodotta – da Jonas e Josh Pate e Shannon Burke. I primi cinque episodi della Stagione 4 dal 10 ottobre 2024, i restanti cinque dal 7 novembre.

Dalle stagioni precedenti di Outer Banks sono confermati i ritorni di Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss e Rudy Pankow. Dalla quarta stagione, invece, J. Anthony Crane (Billions), Pollyanna McIntosh (The Walking Dead), Brianna Brown (Dynasty), Rigo Sanchez (Station 19), Mia Challis (FBI: International).

TRAMA QUARTA STAGIONE: Dopo il flashforward di 18 mesi della scorsa stagione che mostrava la proposta di Wes Genrette ai Pogues di trovare il tesoro di Barbanera, la quarta stagione ci riporta indietro nel tempo fino a quel momento. Dopo aver trovato l’oro a El Dorado, i Pogues tornano a OBX e si impegnano ad avere una vita “normale”. Si sono costruiti un nuovo rifugio sicuro, ufficialmente soprannominato “Poguelandia 2.0”, dove vivono insieme e gestiscono un negozio di esche, attrezzature e tour charter di discreto successo.

Ma dopo alcuni problemi finanziari, John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope e Cleo accettano l’offerta di Wes e tornano nel gioco “G” per una nuova avventura. Ma prima che se ne accorgano, si ritrovano con le spalle al muro, con nuovi pericolosi nemici alle calcagna nella corsa verso il tesoro. Nel frattempo, i loro problemi non fanno che aumentare e sono costretti a mettere in discussione il loro passato, presente e futuro: chi sono veramente, ne è valsa la pena e quanto sono disposti a rischiare?

Correlati