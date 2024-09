La seconda stagione di One Piece, la fortunata versione live-action è attualmente in produzione, ma le notizie dal casting continuano ad attirare l’attenzione dei fan.

In occasione di Geeked Week, l’evento mondiale dedicato ai nuovi programmi di casa Netflix, è stato mostrato un video di One Piece S2 in cui è stato offerto un brevissimo sguardo a Chopper, personaggio noto ai fan che si unirà ai protagonisti in questa nuova stagione. Inoltre, è stato annunciato l’ingresso nel cast di Joe Manganiello (Magic Mike) e Lera Abova (Anna), rispettivamente come Mr. 0 e Miss All Sunday.

I due personaggi sono noti ai fan come Crocodile e Nico Robin: il primo è il leader dei criminali della Baroque Works, mentre la seconda è il suo vice.

Vi presentiamo il duo più pericoloso di Baroque Works, Mr. 0 e Miss All-Sunday! Con un potere ammantato di mistero e intenzioni nascoste dietro sorrisi minacciosi, questi due non si fermeranno davanti a nulla. #GeekedWeek pic.twitter.com/eKe2DI1I6h — Netflix Italia (@NetflixIT) September 20, 2024

One Piece e le note di produzione

Le avventure della leggendaria ciurma di pirati sono all’orizzonte, in questa nuova versione di ONE PIECE prodotta dal creatore del manga Eiichiro Oda e da Matt Owens, Steve Maeda, Marty Adelstein e Becky Clements. In partnership con Shueisha, ONE PIECE è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners della prima stagione. Joe Tracz sarà co-showrunner della seconda stagione. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

A comporre la ciurma sono stati Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Hanno fatto parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

Tra i nuovi interpreti della seconda stagione David Dastmalchian (Galdino alias Mr. 3), Jazzara Jaslyn (Mikita alias Miss Valentine), Camrus Johnson (Gem alias Mr. 5), Daniel Lasker (Mr. 9), Clive Russell sarà Crocus, Werner Coetser sarà Dorry, Brendan Murray sarà Brogy, Callum Kerr interpreterà Smoker, Julia Rehwald sarà il sottufficiale capo Tashigi, Rob Colletti sarà Wapol, il sovrano di Drum, mentre Ty Keogh interpreterà Dorton. Ed ancora Katey Sagal, Mark Harelik, Charithra Chandran, Sendhil Ramamurthy, Brendan Sean Murray, Joe Manganiello, Lera Abova.

