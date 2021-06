Neal McDonough farà parte del cast di American Horror Story: Double Feature

A poco meno di due mesi dalla premiere su FX, il cast di American Horror Story: Double Feature (la decima stagione) continua a presentare nuovi volti, l’ultimo dei quali è quello di Neal McDonough.

Apprezzato caratterista da serie tv, ma anche in sede cinematografica, l’attore Neal McDonough (Captain America: Il Primo Vendicatore) farà parte del cast della decima stagione di American Horror Story, come già annunciato intitolata Double Feature. All’interno dell’aggiornamento proveniente da Deadline si fa riferimento al nome del suo personaggio nella serie “Dwight ‘Ike’ Eisenhower“, ma non alla natura del suo ruolo.

La premiere di American Horror Story: Double Feature avverrà su FX a partire dal 25 agosto, un mese dopo la messa in onda dei primi episodi di American Horror Stories, la serie spin-off sempre creata da Ryan Murphy.

AMERICAN HORROR STORY: DOUBLE FEATURE

PRODUZIONE: La decima stagione sarà realizzata come sempre da Ryan Murphy. Il titolo sarà Double Feature. CAST: Macaulay Culkin, Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock, Neal McDonouh. DISTRIBUZIONE: Dal. 25 agosto 2021 su FX.

TRAMA: American Horror Story: Double Feature sarà composta da due storie diverse: una ambientata in mare e una sulla spiaggia.