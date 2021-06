Il Drago dei Desideri (Wish Dragon) è un film d’animazione statunitense diretto da Chris Appelhans e prodotto da Sony Pictures Animation, attualmente disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.

TRAMA

Il giovane Din é determinato a voler ristabilire un contatto con la sua migliore amica d’infanzia Li Na, diventata una famosa modella pubblicitaria. Un giorno gli viene affidata una misteriosa teiera contenente un drago, Long, che può esaudire tre suoi desideri. Din esprime il desiderio di diventare ricco per 24 ore così da potersi riavvicinare alla sua vecchia amica, ormai diventata una ragazza molto ambita dall’alta società.

Din, non è l’unico ad essere a conoscenza dei poteri magici del drago, qualcun altro é sulle sue tracce.

Il Drago dei Desideri: la nostra recensione

Prendendo spunto dalla fiaba Le Mille e una Notte che ci ha cresciuto col mito del genio della lampada e dell’incauto Aladin, ne Il Drago dei Desideri esploriamo le tradizioni e la simbologia del mondo orientale attraverso la figura di un misterioso drago. Il drago, nella cultura orientale, rappresenta la saggezza e l’acutezza custodita dagli antichi spiriti, custode di magia e sacralità del passato che si manifesta sulla terra per contrastare scaramanzie e credenze popolari.

Ambientata nella contemporanea Pechino, Din é un moderno Aladin che vuole esaudire un desiderio particolare, tralascia la scontata voglia di ricchezza ricercata da molti aspirando, bensì, a potersi riavvicinare ad una storica amicizia che l’evolversi della vita ha tenuto lontano.

Il valore dell’amicizia é tra le tematiche principali di Il Drago dei Desideri, essa viene rimarcata più volte anche attraverso il dialogo diretto ed una sceneggiatura ben costruita. Momenti ironici e divertenti strappano il sorriso non poche volte durante il primo atto, mentre via via che passano i minuti la narrazione prende una vena sentimentale e profonda, in cui lo spettatore viene portato a riflettere insieme al protagonista su cosa conti davvero nella vita, anche quando si potrebbe ottenere di tutto esprimendo un desiderio che faciliterebbe la propria esistenza.

Dal punto di vista prettamente tecnico, l’animazione ed il CG di Il Drago dei Desideri brilla per la sua pregevole fattura: colori sgargianti e vivaci dalle tonalità rosee e lilla con dettagli asiatici ben corredati e una scenografia di grande impatto accompagnano lo spettatore nelle terre cinesi, intrise di storia e mistero. Nonostante risulti priva di brani cantati, inoltre, la colonna sonora mette la classica ciliegina sulla torta evocando momenti pieni di emozione.

Il Drago dei Desideri è un film d’animazione adatto a tutte le età che strizza l’occhio ad un pubblico più adulto. Tra i migliori prodotti d’animazione presenti su Netflix nell’ultimo periodo, assieme ovviamente alla rivelazione Over the Moon. Da vedere assolutamente!

Il Drago dei Desideri Editor's Rating:

4