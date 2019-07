Siete appassionati dell'universo Marvel? Amate collezionare pezzi unici di scena come costumi, armi di scena etc? Allora tenetevi pronti perchè sta per arrivare il vostro momento.

Marvel Television ha annunciato il lancio di una speciale asta dedicata a costumi e oggetti scena dell'universo Marvel apparso negli ultimi anni su Netflix. Nel particolare la prima sessione porterà i collezionisti oggetti dalle serie tv Daredevil, Luke Cage e Iron Fist.

Alcune informazioni sull'asta

La prima sessione di vendite riguarderà Daredevil: Ecco alcuni esempi. Un vestito di Karen Page (tra i 600 e gli 800 dollari), il costume di Jack Murdock (tra i 2.500 e i 3.500 dollari), il crocifisso del piccolo Matt Murdock (tra i 500 e i 700 dollari), la targa dello studio legale Nelson & Murdock (tra i 3.000 e i 5.000 dollari), l'uniforme a righe di Wilson Fisk (tra i 1.00 e i 1.500 dollari), oltre a diverse versioni del costume di Daredevil, con prezzi compresi tra i 30.000 e i 50.000 dollari.

La seconda sessione dell'asta sarò dedicata a Luke Cage e includerà articoli provenienti dal set come la poltrona del barber shop di Pop (tra i 2.500 e i 3.500 dollari), gli occhiali da sole di Hernan "Shades" Alvarez (tra i 1.000 e i 1.500 euro), gli scacchi presenti nel barber shop di Pop (tra i 2.000 e i 3.000 dollari), il braccio cibernetico di Misty Knight (tra i 10.000 e i 12.000 dollari) o l'abito con cui Cornell "Cottonmouth" Stokes conclude gli affari (tra i 600 e gli 800 dollari).

La terza sessione sarà interamente dedicata ad Iron Fist e si potranno acquistare per esempio la katana di Colleen Wing (tra i 1.200 e i 1.800 dollari), la maschera gialla di Danny Rand (tra i 2.000 e i 3.000 dollari), il bastone della lancia di Madame Gao (tra i 1.000 e i 1.500 dollari), oltre ai diversi costumi dei personaggi, tra cui anche quello insanguinato di Danny Rand con un prezzo che si aggira intorno ai 3.000 dollari.

L'asta è attesa per i giorni 12 e 13 agosto 2019, ad occuparsene sarà il sito PropStore Marvel. Per dare uno sguardo al catalogo completo potete dare un'occhiata a questo indirizzo.