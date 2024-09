James Cameron sta progettando il suo futuro dopo Avatar, e Ghosts of Hiroshima potrebbe essere tra i primi film nel suo taccuino.

Impegnato nello sviluppo di Avatar: Fire and Ash, terzo capitolo della ricca saga sci-fi, il famoso regista ha gettato le basi per prendersi una lunga pausa da Pandora. Il the Hollywood Reporter, infatti, ha riferito che Cameron ha acquisito i diritti sul romanzo “Ghosts Of Hiroshima“, con l’obiettivo di adattarlo sul grande schermo.

“Ghosts of Hiroshima” è stato firmato da Charles Pellegrino, e debutterà nelle librerie dal 2025, edito da Blackstone Publishing. Esso segue il primo romanzo dal titolo Last “Train From Hiroshima“. Al centro della trama dei due romanzi, e quindi del film, la vera storia dell’ingegnere Tsutomu Yamaguchi, unico sopravvissuto ad entrambi i bombardamenti degli americani in Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nessun dettaglio ancora è circolato sulle tempistiche legate allo sviluppo del film, ma sarà nostra premura aggiornarvi a tal proposito.

James Cameron è da molti considerato il più grande regista della storia cinematografica, dalle sue arti infatti sono nati film del calibro di Terminator (ed il suo sequel), Alien – Scontro Finale, Titanic ed i due Avatar fino ad oggi approdati al cinema. Tra i primi quattro film con il più alto incasso al Box Office della storia, tre sono stati diretti da lui.

Oltre ad Avatar: Fire and Ash, attualmente in fase di produzione (uscirà il 19 dicembre 2025), Cameron sta sviluppando altri due sequel che, a quanto pare, potrebbero però essere diretti da un altro regista (notizia ancora non confermata).

Correlati