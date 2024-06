Hunger Games: un nuovo romanzo in arrivo, il film è confermato!

La saga letteraria Hunger Games è in procinto di estendere la propria narrazione con un nuovo capitolo in arrivo dal 18 marzo 2025.

Il titolo del nuovo capitolo della saga letteraria di Suzanne Collins sarà “Sunrise on the Reaping” e sarà ambientato 25 anni dopo “La Ballata dell’usignolo e del serpente“, e 24 anni prima degli eventi legati a Katniss Everdeen, durante la mietitura dei 50° Hunger Games, noti anche come il Secondo Quarter Quell. Al centro della trama del romanzo Haymitch Abernathy, il mentore di Katniss interpretato nei film usciti al cinema da Woody Harrelson.

Nel romanzo, pertanto, verranno esplorate le sue origini e le sue esperienze nell’arena, fino alla trasformazione nel personaggio carismatico che ha plasmato Katniss Everdeen durante i 74° Hunger Games.

Sunrise on the Reaping: il film è già confermato

In contemporanea con l’annuncio dell’uscita del libro, la Lionsgate ha confermato l’adattamento cinematografico, fornendo già la data di uscita, il 20 novembre 2026. Meredith Wieck e Scott O’Brien supervisioneranno la produzione per conto dello studio, mentre Patricia Laucella e Phil Strina hanno gestito i diritti per il libro per Lionsgate. Secondo Variety, inoltre, pare che Francis Lawrence, già regista degli altri film della saga, sarebbe già in trattative per dirigere il film.

Welcome to the Second Quarter Quell.



The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters November 20, 2026. pic.twitter.com/nuRcxtDZ7B — The Hunger Games (@TheHungerGames) June 6, 2024

