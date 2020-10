Anche Doctor Strange sarà in Spider-Man 3

Il famoso Multiverso Marvel è pronto ad essere servito ai fan dell’MCU, come ennesima conferma la notizia della partecipazione di Doctor Strange al prossimo Spider-Man 3.

Questa sera il The Hollywood Reporter ha rivelato che Benedict Cumberbatch ha firmato per tornare Doctor Strange nel terzo imminente capitolo della saga legata a Spider-Man. La fonte ha aggiunto che il ruolo ricoperto da Doctor Strange nel film sarà quello di mentore di Peter Parker, un po’ come fatto da Tony Stark in Spider-Man: Homecoming. Ed ancora, pare che Spider-Man 3 sia strettamente collegato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, da qui la conferma dell’introduzione nell’MCU del Multiverso.

Va ricordato, a tal proposito, che nei giorni scorsi Jamie Foxx è entrato a far parte del cast, e guarda caso nel ruolo di Electro, il villain che aveva già interpretato in The Amazing Spider-Man 2. Sono imminenti gli annunci delle partecipazioni al film degli ultimi Peter Parker, ossia Tobey Maguire e Andrew Garfield? Non resta che attendere.

SPIDER-MAN 3 (TITOLO NON UFFICIALE)

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey.

: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST : Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch.

: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.