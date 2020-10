L’horror-comedy Freaky anticipato in Italia

Universal Pictures International Pictures ha annunciato la nuova data di uscita italiana di Freaky, l’horror-comedy con Vince Vaughn.

Lo studios ha scelto di anticipare la release al 12 novembre, in aggiunta alla nuova data è stato diffuso anche il nuovo poster.

Diretto da Christopher Landon (Auguri per la tua Morte, ed il suo sequel), il film porterà al cinema una versione molto particolare delle trame anni novanta con scambi di corpo, anche se in questo caso si tratta di un pericoloso assassino nei panni di una giovane liceale, e viceversa.

Questa la sinossi di Freaky diffusa da Universal Pictures:

Questo autunno preparatevi a rimanere sconvolti da una perversa versione del film sullo scambio di corpi in cui una giovane ragazza scambia il suo corpo con un implacabile serial killer. La diciassettenne Millie Kessler sta cercando di sopravvivere alle sanguinarie aule della Blissfield High e alla crudeltà della folla popolare. Ma quando diventa il nuovo obiettivo del Macellaio, il famigerato serial killer della sua città, il suo ultimo anno diventa l’ultima delle sue preoccupazioni. Quando l’antico mistico pugnale del Macellaio fa sì che lui e Millie si sveglino uno nel corpo dell’altra, Millie scopre che ha solo 24 ore per riavere il suo corpo prima che lo scambio diventi permanente e rimanga intrappolata per sempre nel corpo di un maniaco di mezza età. L’unico problema è che ora sembra un imponente psicopatico, oggetto di una caccia all’uomo in tutta la città, mentre il Macellaio ha il suo aspetto e ha portato la sua voglia di carneficina all’Homecoming. Con l’aiuto della sua amica super sveglia Nyla, del super favoloso Joshua e della sua fiamma Booker, Millie corre contro il tempo per sciogliere la maledizione, mentre il Macellaio scopre che avere il corpo di una teenager è la copertura perfetta per una piccola follia omicida all’Homecoming.

Christopher Landon e Michael Kennedy hanno scritto la sceneggiatura, mentre in cabina di produzione, ovviamente, Jason Blum. Nel cast, come già accennato, Vince Vaughn ma anche Kathryn Newton, Alan Ruck, Katie Finneran e Dana Drori.

Freaky approderà nelle sale il 12 novembre 2020.

IL POSTER

L'attesa ci stava uccidendo 🔪 …e così abbiamo deciso di anticipare la data di uscita. #Freaky arriva al cinema dal 12 novembre 🍿🎬 pic.twitter.com/uT0tdoOnXm — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) October 8, 2020