Disney+ da oggi lancia il primo episodio di Secret Invasion

La serie Marvel Studios “Secret Invasion” da oggi fa il suo ingresso sull’immenso catalogo di Disney+.

Il primo episodio di Secret Invasion, che porta sul piccolo schermo la guerra segreta da Skrull e Kree vista con gli occhi (o meglio con l’occhio) del coriaceo Nick Fury (Samuel L. Jackson), è stato rilasciato quest’oggi sulla piattaforma di streaming del colosso Disney. Il rilascio dei nuovi episodi arriverà con cadenza settimanale a partire dal prossimo mercoledì.

Di seguito il tweet di lancio direttamente dall’account ufficiale Disney+.

L'invasione è iniziata.



Il primo episodio di #SecretInvasion, la nuova serie dei Marvel Studios, è disponibile ORA su #DisneyPlus. pic.twitter.com/M0JpS6JaiR — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) June 21, 2023

SECRET INVASION

La serie è stata prodotta da Kevin Feige di Marvel Studios. In cabina di regia spazio per Thomas Bezucha e Ali Selim. La sceneggiatura ed il ruolo di showrunner è andato a Kyle Bradstreet. NEL CAST Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, Olivia Colman, Killiam Scott, Christopher McDonald, Cobie Smulders, Don Cheadle, Martin Freeman. SU DISNEY+ a partire dal 21 giugno 2023.

TRAMA: Secret Invasion è una nuova serie in arrivo su Disney+ che vede protagonisti Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quello dello Skrull Talos, personaggi che si sono incontrati per la prima volta in Captain Marvel. La serie evento crossover mostra una fazione di mutaforma Skrull che si sono infiltrati sulla Terra per anni.